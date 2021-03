Lozano, ci vediamo all’Olimpico

Corriere dello Sport (F.Padulano) – La Roma e poi la sosta. Per il Napoli, dopo il rinvio della partita contro la Juventus, sparisce il temuto tour de force in trasferta. L’emergenza infortuni sembra essere rientrata e le cose si stanno rimettendo a posto piano piano. I progressi si sono visti col Napoli che è tornato alle sue prestazione standard. Ora Gattuso potrà contare sui rientri di Manolas e Lozano già in vista della partita contro la Roma.

Leggi anche: La statistica dà coraggio. Avanti nel 95% dei casi

Si dovrà attendere ancora per Rrahmani e Petagna che si rivedranno dopo la sosta. La Roma è un’avversaria per la Champions e va perciò affrontata con tutti i crismi. Il Napoli sta beneficiando della classica settimana tipo per allenarsi e, dopo due giorni di riposo, i giocatori torneranno ad allenarsi a Castel Volturno.