Lotito, ora che fai? Il patron: “La Lazio non ha nulla da invidiare alla Roma”

Il Messaggero (A.Abbate) – La sua faccia è tutta un programma. Milinkovic deve ritrovare la felicità e i tifosi per i social dicono: “Sì, il nostro Dybala. Riuscire a trattenerlo per l’ottavo anno consecutivo è l’acquisto più importante della Serie A“. Sanno che Lotito, dopo aver speso 50 milioni, difficilmente farà un altro colpo ad effetto. Ha portato la lazialità con Romagnoli e intanto gongola: “Abbiamo costruito una grande squadra. E, già così, non abbiamo nulla da invidiare all’altra sponda“.