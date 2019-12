L’orgoglio di De Rossi: per cambiare il destino si allena nella sua Roma

In questi giorni Daniele De Rossi si è allenato a Roma con la maglia del Boca che ha voluto fortemente. In Sudamerica però le cose non si sono messe bene. Il nuovo presidente Ameal ha detto di voler rivedere il contratto del “Tano” e ieri Burdisso, colui che di più l’ha voluto in Argentina, ha dato il suo addio ufficiale. Se dovesse continuare con il calcio giocato, la Fiorentina è un’idea praticabile ma resta viva anche la possibilità di un incarico in federazione. Poi c’è la Roma. L’arrivo di Friedkin sarebbe tutto meno che un ostacolo al ritorno dell’ex Capitano nella società giallorossa. Il suo ruolo sarebbe, almeno inizialmente, quello di tecnico nel settore giovanile. Lo riporta Il Corriere dello Sport.