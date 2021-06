L’ordine di Mancini: “Una gara perfetta”

Il Tempo (S. Pieretti) – Mancini ha idee chiare e non vuole sorprese: l’obiettivo è quello di chiudere il discorso qualificazione già stasera, e per questo non cambierà formazione. “La Svizzera è una Nazionale che merita rispetto – afferma il ct azzurro – è una squadra che ha una propria identità di gioco e giocatori di buon livello. Da anni la Svizzera è stabilmente tra le prime quindici squadre del ranking Fifa, Petkovic conosce benissimo il calcio italiano, in avanti ha a disposizione giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento”.

La Nazionale italiana scenderà in campo conoscendo il risultato di Galles–Turchia: qualora la squadra britannica non riuscisse ad avere la meglio, un eventuale successo degli Azzurri garantirebbe non solo il passaggio dell’Italia agli ottavi di finale, ma anche il primato nel girone. “L’Italia può soltanto migliorare – sottolinea Mancini – nella nostra squadra sono tutti titolari: anche quando cambiamo, le cose vanno sempre bene ed è merito dei ragazzi che sono tutti bravi giocatori. Siamo contenti di aver iniziato con una vittoria contro la Turchia, ma quella ormai non conta nulla, non abbiamo fatto ancora niente. Conosciamo bene la Svizzera – continua il ct azzurro – ce l’abbiamo anche nel girone di qualificazione ai Mondiali, sappiamo che è una formazione forte, quadrata, piena di giocatori tecnici. Dovremo fare una prestazione senza sbagliare nulla, servirà la partita perfetta“.