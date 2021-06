L’ordine dei Friedkin: esuberi via ad ogni costo

Corriere dello Sport (R. Maida) – La new age dei Friedkin ha stravolto la Roma. La proprietà ha dato mandato a Tiago Pinto di ridurre rosa, organico e costi. I giallorossi hanno un evidente problema legato agli esuberi: sono troppi e costano in termini di ingaggio veramente tanto. Per questo potranno essere ceduti anche realizzando minusvalenze. Florenzi (3 milioni netti d’ingaggio), Olsen (2.5), Nzonzi (3), Kluivert (2.6) e Ünder (2.2) sono i casi più urgenti da sistemare. Ma i nomi sono tanti: ci sono anche Pastore, Diawara, Coric e Bianda.