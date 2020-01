Lopez studia da grande: “Sono già cresciuto tanto”

Pau Lopez continua e vivere il suo momento positivo dentro e fuori dal campo. Durante le feste natalizie è diventato papà per la seconda volta e ora si appresta a vivere un 2020 da protagonista. Arrivato nell’estate 2019 a Roma, per una cifra intorno ai 30 milioni, tra bonus e commissioni per la rivendita di Sanabria, il giocatore ha parlato ieri a Roma Tv, toccando diversi argomenti, uno su tutti la sua crescita e il rapporto con l’allenatore dei portieri, Savorani. “Fa di tutto per farti rendere al massimo. Tutto quello che mi dice, poi in partita succede, con lui lavoro molto sulla tecnica“. Queste le sue parole per il tecnico dei portieri, mentre sulla Serie A aggiunge: “E’ un passo avanti le mie prestazioni sono cresciute“. Nel corso della sua intervista, svela infine il suo tallone d’Achille, i rigori: “Non li paro in partita e neanche in allenamento. Ci sono portieri che sono bravi e hanno quell’intuizione per pararli, ma io non sono così“. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.