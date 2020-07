Lopez ringhia: “Io ci credo, è ancora tutto aperto”

La Gazzetta dello Sport (G.P.Laffranchi) – Lo stadio deserto come un’ultima spiaggia. Il Brescia deve rialzarsi e rimettersi a correre se non vuole salutare la Serie A prima del tempo. Solo 7 le gare in calendario, ma Diego Lopez è convinto che ci siano possibilità di salvezza a prescindere dal confronto con la Roma. “Non è l’ultima chiamata per noi – sostiene il tecnico uruguaiano -. Dopo questa partita ne mancano 6: è ancora tutto aperto. Verona e Torino erano formazioni sulla carta alla nostra portata e prima di incontrarle l’avevo detto, ma questo non significa che adesso che affrontiamo la Roma non ci presentiamo al campo. Abbiamo sempre fatto il massimo in tutti gli incontri”.