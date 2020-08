Lopetegui: “Niente errori”

Corriere dello Sport (A. De Pauli) – Il Siviglia è atterrato a Duisburg con il dichiarato obiettivo di battere la Roma e proseguire l’assalto all’Europa League. Dovessero davvero riuscire a centrare l’obiettivo, nella finalissima di Colonia del prossimo 21 agosto, gli andalusi consoliderebbero il loro status di dominatori assoluti della competizione. Per mantenere vivo il sogno, però, tocca prima imporsi sui ragazzi di Paulo Fonseca, impresa tutt’altro che semplice, come ammesso candidamente da Julen Lopetegui: “La Roma ha lavorato benissimo dopo il lockdown, ha trovato nuove soluzioni ed è riuscita a dar vita a una gran striscia di risultati grazie alla sua ottima rosa e al suo grande allenatore. È la squadra più in forma della Serie A. Non c’è margine d’errore, dovremo essere perfetti“.