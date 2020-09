L’ombra di Allegri su Fonseca. Il Barca su Dzeko

Leggo (F. Balzani) – I tifosi della Roma sperano ancora una volta in Dzeko e si aggrappano al bosniaco per la sfida alla Juventus, proprio la squadra che in estate è stata vicinissima ad acquistarlo. L’attaccante, che ieri ha messo un like ad un post che lo accostava al Barcellona, domenica indosserà la fascia da capitano e sarà supportato da Pedro e Mkhitaryan, con Pellegrini che dovrebbe scalare in mediana. C’è da ricucire ancora il rapporto con Fonseca, tecnico sempre più a rischio esonero. I contatti con Allegri vanno avanti e ieri nel tardo pomeriggio i Friedkin si sarebbero imbarcati per Milano, mentre Max era a Monza. La parte economica (8 milioni l’anno) convince, i piani tecnici ancora no. L’alternativa è Sarri. Nel frattempo si prova a sbloccare il mercato: Marcao ha superato Smalling, mentre come vice-Dzeko si sono candidati Mitroglou e Tiquinho Soares, ma al momento il preferito è Borja Mayoral.