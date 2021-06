L’omaggio della Roma: Sordi, murales per 101 anni dalla nascita

Il Messaggero – Alberto Sordi nei panni del Marchese del Grillo: è l’omaggio che l’AS Roma ha voluto fare all’iconico attore per 101 anni dalla sua nascita, che si è tradotto in un murale realizzato sulla facciata di una palazzina di via Persico, alla Garbatella. A firmare l’opera è stato lo street artist Lucamaleonte, che ha lavorato con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione di Ater. Il riferimento è al famosissimo film del 1981 diretto da Mario Monticelli, che ha reso sordi un’icona internazionale.