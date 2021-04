Lo spogliatoio del Manchester ora è “bollente”

Il Tempo (Mas.Vit) – A pochi giorni dalla semifinale d’andata contro la Roma, nello spogliatoio del Manchester United scoppia il caso Maguire. Il capitano, durante la partita pareggiata 0-0 in casa del Leeds, ha apostrofato con un pesante “Sei un fottuto idiota” il centrocampista Fred. L’allenatore Solskjaer ha provato a minimizzare: “Abbiamo un gruppo esigente, tutti pretendono molto dai compagni e queste cose accadono“.

Un episodio simile era già avvenuto con Rashford prima dell’andata di Europa League contro il Milan: in quel caso, però, il rimprovero aveva ricevuto una risposta altrettanto dura: “Chiudi quella bocca, testa di c…“. Harry Maguire continua a far parlare del suo carattere difficile, che lo ha anche portato ad essere arrestato lo scorso agosto durante una vacanza in Grecia.