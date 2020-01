Xherdan Shaqiri è sembrato uno dei possibili obiettivi di mercato della Roma. Jurgen Klopp però, tecnico del Liverpool, ha parlato alla vigilia del match contro il Wolves allontanando la possibile partenza del suo giocatore. Queste le sue parole:

E’ vero che può andare alla Roma?

La mia risposta non vale solo per Shaq, ma per tutti i miei calciatori. Vogliamo mantenere tutti quelli in rosa e viste le tante partite in programma non possiamo pensare di lasciar partire anche un solo calciatore.