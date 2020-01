Pagine Romaniste (da Villa Stuart E.Bandini) – All’arrivo a Fiumicino era visibilmente emozionato ed ora, per Gonzalo Villar, è tempo di visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi anni. Il Valencia non ha sfruttato la sua opzione per riportarlo a casa e così i giallorossi ne hanno approfittato assicurandosi le prestazioni di uno dei talenti della Spagna Under 21.