Salernitana-Roma 0-4. Doppietta per Pellegrini, ancora a segno Veretout. Prima rete in giallorosso per Abraham

Pagine Romaniste – La Roma cala il poker all’Arechi di Salerno. Dopo un primo tempo senza reti, i giallorossi hanno dilagato nella ripresa: doppietta per capitan Pellegrini (48′, 79′), ancora in gol Jordan Veretout (52′) e la prima rete di Tammy Abraham con la maglia della Roma (69′). La partita termina 4-0, con la formazione di Mourinho che raggiunge Inter, Milan, Lazio e Napoli a punteggio pieno in classifica (6).

IL TABELLINO

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Gyomber, Aya, Jaroszynski (83′ Schiavone); Kechrida (68′ Zortea), M.Coulibaly, Di Tacchio, L.Coulibaly (56′ Simy), Ruggeri; Obi (68′ Capezzi); Bonazzoli (83′ Kristoffersen).

A disposizione: Fiorillo, Russo, De Matteis, Iannone, Kastanos.

Allenatore: Castori.

Squalificati: Strandberg.

Indisponibili: Veseli, Djuric.

Diffidati: –

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina (82′ Calafiori); Cristante, Veretout (82′ Diawara); Carles Perez (78′ Shomurodov), Pellegrini, Mkhitaryan (70′ El Shaarawy); Abraham (82′ Mayoral).

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Villar, Bove, Darboe, Zalewski.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: Zaniolo.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling.

Diffidati: –

Ammoniti: Bonazzoli (S), Carles Perez (R), Aya (S), Mkhitaryan (R).

Espulsi: –

Marcatori: 48′, 79′ Pellegrini (R), 52′ Veretout (R), 69′ Abraham (R).

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Valeriani-Bresmes.

Quarto uomo: Pezzuto.

Var: Aureliano.

AVar: Prontera.