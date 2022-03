LIVE – Roma-Vitesse 1-1, gol di Abraham!

Pagine Romaniste – La Roma per la qualificazioni ai quarti, il Vitesse per tentare il miracolo. Allo Stadio Olimpico il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Si parte dall’1-0 per i giallorossi conquistato nel campo disastroso olandese. Viene confermata la difesa a 3 da mister Mourinho che ritrova titolari Kumbulla e Mkhitaryan. Nessun turno di riposo per Pellegrini e Zaniolo che saranno regolarmente ai loro posti in campo: alle spalle e al fianco di Tammy Abraham. Cambi sulle fasce: a destra presenta Maitland-Niles per Karsdorp e a sinistra torna Vina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Karsdorp, Cristante, Zalewski, Diawara, Darboe, El Shaarawy, Perez, Shomurodov, Felix.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati: Kumbulla.

Squalificati: Mancini, Oliveira.

S.C.B Vitesse Arnhem (4-4-2): Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer, Domgjoni; Huisman; Grbic, Openda.

A disposizione: Schubert, Rieziger, Frederiksen, Cornelisse, Hajek, Yapi, Vroegh, Gboho, Manhoef, de Regt, Buitink.

Allenatore: Thomas Letsch.

Indisponibili: Bero, Hajek.

Diffidati: Bazoer, Buitink, Doekh, Tronstad, Wittek.

Squalificati: Oroz.

Arbitro: Petrescu (ROM).

Assistenti: Radu Ghinguleac (ROM) – Mihai Marica (ROM).

Quarto uomo: Marcel Birsan (ROM).

Ore 19.59 – La Roma è allo Stadio.

Ore 19.48 – L’11 del Vitesse.

Ore 19.30 – La formazione ufficiale della Roma.