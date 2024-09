Pagine Romaniste – La Roma affronta la terza sfida consecutiva all’Olimpico, questa volta contro il Venezia, guidato dall’ex Di Francesco. Ivan Juric, come confermato in conferenza stampa, effettua alcuni cambi per non sovraccaricare troppo alcuni giocatori. Nella prima parte di gara i giallorossi tremano, con Pohjanpalo trova il vantaggio, ma in diverse occasioni il Venezia sfiora il raddoppio, con Mancini che salva sulla linea. Nella ripresa il tiro fortunato di Cristante trova il pareggio, decisiva la deviazione di Busio. Pisilli entra e dona vivacità alla Roma e di testa trova il gol della vittoria, che porta i giallorossi a quota 9 punti.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (58′ Pisilli), N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné (58′ Baldanzi), Cristante, El Shaarawy; Soulé (84′ Hermoso), Pellegrini (C); Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels,Hermoso, Abudlhamid, Dahl, Sangaré, Paredes, Pellegrini, Dybala, Pisilli, Shomurodov.

Allenatore: Ivan Juric.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Le Fée, Saelemaekers.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela (84′ Gytkjaer); Haps, Nicolussi Caviglia (77′ Crnigoj), Allertsson (77′ Andersen), Zampano; Oristanio (77′ Doumbia), Busio; Pohjanpalo (84′ Raimondo).

A disposizione: Stankovic, Grandi, Bertinato, Sverko, Carboni, Sagrado, Schingtienne, Crnigoj, Andersen, Doumbia, El Haddad, Yeboah, Raimondo, Gytkjaer.

Allenatore: Eusebio di Francesco.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili:

Arbitro: Abisso.

Assistenti: Pagliardini-Palermo.

IV Ufficiale: Scatena.

VAR: Paterna.

AVAR: Pairetto.

Marcatori: 44′ Pohjanpalo, 75′ Cristante, 83′ Pisilli

Ammoniti: 39′ Idzes, 67′ Candela, 90′ Cristante

Espulsi: –

Note: 62165 spettatori; 2′ di recupero (PT); 4′ di recupero (ST)

LIVE

SECONDO TEMPO

95′ – Finisce la sfida dell’Olimpico

90′ – Segnalati 4′ di recupero

90′ – Fallo tattico di Cristante, ammonito

88′ – Gytkjaer prova la deviazione dopo gli sviluppi di corner, palla fuori

84′ – Soulé si fa male esultando alla caviglia, al suo posto Hermoso

84′ – Candela e Pohjanpalo fuori, dentro Raimondo e Gytkjaer.

83′ – GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! Pisilli di testa supera Joronen e firma il raddoppio

80′ – Paredes entra al posto di Pellegrini

77′ – Cambi nel Venezia: Oristanio, Nicolussi Caviglia e Ellertsson fuori, per Doumbia, Crnigoj, Andersen

75′ – GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! Cristante trova un tiro beffardo dalla distanza che, grazie alla deviazione di Busio, supera Joronen.

74′ – La difesa del Venezia allontana sulle conclusioni di Cristante e Angelino

72′ – Dovbyk controlla e calcia, conclusione difficile e a lato della porta del Venezia

67′ – Ammonito Candela

65′ – Ancora Pisilli di testa non trova la porta

61′ – Pisilli colpisce di testa da ottima posizione, palla alta

59′ – Svilar salva la porta giallorossa contro Oristanio

58′ – Baldanzi e Pisilli per Mancini e Kone

56′ – Haps raddoppia, ma annullato il gol per fuorigioco di Zampano

54′ – Pellegrini tenta la conclusione dalla distanza, palla fuori di pochissimo

51′ – Kone prova la percussione, ma la conclusione è centrale

46′ – Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo

46′ – Svilar salva la porta su Pohjanpalo, poi Mancini sulla linea salva la Roma

45′ – Segnalati 2′ di recupero

44′ – Pohjanpalo trova la rete dopo una carambola in area giallorossa successiva al palo di Busio

41′ – Soule scappa a Idzes, che lo stende

39′ – Bravo Celik a recuperare palla sulla linea di fondo e costringe Idzes al fallo da ammonizione

29′ – Pohjanpalo prova da fuori, palla a lato dalla porta di Svilar

26′ – Ripartenza pericolosa del Venezia che guadagna un tiro dalla bandierina

19′ – Pellegrini pericoloso prima su punizione, pii sugli sviluppi del calcio d’angolo

15′ – La Curva Sud inizia a cantare

13′ – Problemi fisici per Mancini: il difensore ha accusato dolori alla coscia destra, si scalda Hermoso

1′ – Inizia il match