Pagine Romaniste – La Roma è pronta per affrontare la terza sfida consecutiva all’Olimpico, questa volta contro il Venezia, guidato dall’ex Di Francesco. Ivan Juric, come confermato in conferenza stampa, farà alcuni cambi per non sovraccaricare troppo alcuni giocatori. Infatti proprio per questo Hermoso torna in panchina ed Angeliño riprendere posto nei tre di difesa. A centrocampo il ritorno di El Shaarawy, che agirà sulla fascia sinistra. A destra rientra Celik. I maggiori dubbi dell’allenatore croato sono sulla trequarti, dietro Dovbyk, partiranno Soulé e Pellegrini.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini (C); Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels,Hermoso, Abudlhamid, Dahl, Sangaré, Paredes, Pellegrini, Dybala, Pisilli, Shomurodov.

Allenatore: Ivan Juric.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Le Fée, Saelemaekers.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela; Haps, Nicolussi Caviglia, Andersen, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

A disposizione: Stankovic, Grandi, Bertinato, Sverko, Carboni, Sagrado, Schingtienne, Crnigoj, Ellertsson, Doumbia, El Haddad, Yeboah, Raimondo.

Allenatore: Eusebio di Francesco.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili:

Arbitro: Abisso.

Assistenti: Pagliardini-Palermo.

IV Ufficiale: Scatena.

VAR: Paterna.

AVAR: Pairetto.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: –

Note: 62165 spettatori

LIVE

PRIMO TEMPO

19′ – Pellegrini pericoloso prima su punizione, pii sugli sviluppi del calcio d’angolo

15′ – La Curva Sud inizia a cantare

13′ – Problemi fisici per Mancini: il difensore ha accusato dolori alla coscia destra, si scalda Hermoso

1′ – Inizia il match