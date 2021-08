LIVE – Roma-Trabzonspor, le formazioni ufficiali. Mourinho conferma in blocco l’undici che ha battuto la Fiorentina

Pagine Romaniste – Una partita decisiva, già a fine agosto, per la Roma che ospita il Trabzonspor nella gara di ritorno del playoff di Conference League. I giallorossi partono avanti per 2-1 ma, senza la valenza classica dei gol in trasferta, tutto è ancora in ballo. Mourinho, come detto in conferenza stampa, cambia poco e conferma in blocco la formazione che domenica ha battuto la Fiorentina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Diawara, Calafiori, Darboe, Bove, Villar, El Shaarawy, Borja Mayoral, Carles Perez, Shomurodov.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Smalling, Spinazzola.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Siopis, Hamsik; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme.

A disposizione: Kardesler, Tepe, Kaplan, Ozdemir, Koybasi, Malli, Parmak, Omur, Sari, Asan, Turkmen, Djaminy.

Allenatore: Avci.

Indisponibili: Tozok, Denswil.

Arbitro: Jovanovic (Ser).

Assistenti: Stojkovic e Mihajlovic.

IV uomo: Simovic.

