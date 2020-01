Roma-Torino 0-2. I granata vincono con una doppietta di Belotti – VIDEO

Pagine Romaniste (dallo stadio Olimpico D.Moresco – E.Bandini) – La Roma ha affrontato il Torino tra le mura amiche. I giallorossi sono stati sconfitti per 2-0 dagli uomini di Walter Mazzarri che sono andati in vantaggio nel recupero del primo tempo con Belotti. La squadra di Fonseca ha provato a trovare la rete del pareggio per tutto il match, ma è stata beffata da un rigore trasformato dallo stesso Belotti all’85’.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (C), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout (63′ Mkhitaryan); Zaniolo (88′ Under), Pellegrini, Perotti (72′ Kalinic), Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Spinazzola, Cetin, Mkhitaryan, Antonucci.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Santon, Zappacosta, Cristante, Pastore, Kluivert, Fazio.

Diffidati: Pellegrini.

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina (88′ Laxalt); Verdi (68′ Meité); Berenguer (90′ + 5 Adopo), Belotti.

A disposizione: Rosati, Ujkani, Bonifazi, Buongiorno, Parigini, Zaza.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Indisponibili: Edera, Parigini, Iago Falqué, Lyanco, Baselli, Millico.

Diffidati: Aina, Rincon.

Squalificati: Ansaldi, Bremer.

Arbitro: Di Bello della sez. di Brindisi.

Assistenti: Schenone – Vecchi.

IV uomo: Chiffi.

VAR: Abisso.

AVAR: Costanzo.

TABELLINO

Marcatori: 45′ e 85′ Belotti (T).

Ammoniti: Izzo, Verdi (T), Diawara, Veretout, Kolarov, Mancini, Florenzi (R).

Espulsi: –

Note: 1′ di recupero nel primo tempo, 7′ nel secondo tempo. Biglietti 17.188, abbonati 21.766, totale paganti 38.954. incasso totale 1.178.856 euro.

LIVE

SECONDO TEMPO

90′ + 7 – Termina qui la gara. Vince il Torino 2-0.

90′ + 5 – Per il Torino fuori Berenguer, entra Adopo.

90′ – Sette i minuti di recupero.

88′ – Cambio Torino. Esce Aina, entra Laxalt. Per la Roma fuori Zaniolo e dentro Under.

85′ – Gol del Torino! Belotti trasforma il rigore.

84′ – Rigore per il Torino per un tocco di braccio di Smalling.

74′ – Fallo di mano di Izzo, non c’è giallo. Ammonito Florenzi per proteste.

72′ – Cambio anche per la Roma, entra Kalinic al posto di Perotti.

68′ – Sostituzione per il Torino, esce Verdi ed entra Meite.

64′ – Si allunga la lista degli ammoniti: anche Mancini si becca un giallo.

63′ – Cambio Roma: esce Veretout, entra Mkhitaryan.

55′ – Ammonito anche Kolarov.

50′ – Calcio di punizione in favore della Roma dall’out di sinistra. Pellegrini crossa, Dzeko la tocca ma il tiro termina alto.

49′ – Belotti riceve palla in area di rigore, calcia in porta e Pau Lopez si allunga in alto toccando la sfera che sbatte sulla traversa e poi va in corner.

46′ – Subito chance per Pellegrini: la sua conclusione da fuori termina alta sopra la traversa.

46′ – Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45′ + 1 – Gol del Torino! Belotti trafigge Pau Lopez con un tiro potente sotto alla traversa.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero.

38′ – Occasione Roma, ma Kolarov era in fuorigioco. Il serbo aveva provato a ricevere un pallone ribattuto dalla difesa granata su un tiro di Pellegrini ma l’ex City è stato pescato in offside.

28′ – Cartellino giallo per Diawara che ferma fallosamente il gioco.

26′ – Pellegrini riconquista la sfera al limite dell’area di rigore, poi si gira e calcia: palla alta sopra la traversa.

19′ – La Roma riparte, Verdi commette fallo e viene ammonito.

16′ – Kolarov batte la punizione col mancino e traiettoria ad uscire: Sirigu alza le braccia e mette in corner. Sugli sviluppi il Torino si rifugia, ancora una volta, in angolo.

15′ – Calcio di punizione in favore della Roma: Izzo stende Dzeko al limite dell’area di rigore e viene anche ammonito.

8′ – Palo del Torino! Belotti viene pescato in verticale, entra in area di rigore e va al tiro: Pau Lopez devia sul palo. Sul proseguimento dell’azione insiste il Torino, ma il portiere giallorosso blocca il colpo di testa di De Silvestri verso la sua porta.

1′ – Inizia la gara. I granata hanno il primo possesso palla.

PRE-PARTITA

Ore 20.33 – La Roma rientra negli spogliatoi.

Ore 20.09 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.58 – Allo Stadio c’è anche Bruno Peres.

Ore 19.38 – La formazione ufficiale del Torino.

Ore 19.28 – La Roma è allo Stadio.

Ore 19.27 – L’11 della Roma.