Roma-Sassuolo 2-1. Cristante ed El Shaarawy regalano i tre punti ai giallorossi

Pagine Romaniste – Dopo la sosta delle nazionali, la Roma è tornata in campionato per affrontare nella terza giornata di Serie A il Sassuolo di Dionisi. I giallorossi hanno battuto 2-1 i neroverdi grazie alle reti di Cristante al 36′ e di El Shaarawy in pieno recupero sul finale di gara. Brividi prima del fischio finale per i tifosi romanisti, quando Scamacca aveva trafitto Rui Patricio per quello che sarebbe stato con ogni probabilità il gol del 2-2 finale, ma la posizione dell’attaccante era in off side.

TABELLINO

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Vina; Veretout (74′ Shomurodov), Cristante; Zaniolo (74′ Carles Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (69′ El Shaarawy); Abraham.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Smalling, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Villar, Bove, Zalewski, Borja Mayoral.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

US SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi (77′ Defrel), Djuricic, Boga; Raspadori (46′ Scamacca).

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, J. Traore, Oddei, Henrique.

Indisponibili: Romagna, Obiang.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Sozza.

Guardalinee: Tolfo e Vono.

Quarto uomo: Volpi.

Var: Abisso.

Avar: Mondin.

Marcatori: 36′ Cristante (R), 56′ Djuricic (S), 90’+1 El Shaarawy (R).

Ammoniti: Chiriches (S), Ibanez (R), Cristante (R).

Espulsi: –

Note: 2′ di recupero nel primo tempo.

Spettatori: 29.604

Incasso: 881.223€