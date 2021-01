LIVE – Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali. Veretout e Villar in mediana, Peres titolare a sinistra

Pagine Romaniste – E’ la prima gara dell’anno per la Roma di Fonseca ed è già un crocevia fondamentale per il proseguo della stagione. All’Olimpico torna un illustre ex, Claudio Ranieri, alla guida della Sampdoria. I giallorossi hanno vinto con qualche difficoltà l’ultima gara disputata, il 23 dicembre contro il Cagliari, e oggi vogliono vincere per restare saldi al terzo posto e, perché no, accorciare su Milan e Inter. Fonseca schiera i suoi col solito 3-4-2-1, con in porta Pau Lopez vista l’assenza di Mirante, Mancini, Smalling e Ibanez in difesa, Karsdorp e Peres sulle fasce, Villar e Veretout in mediana, Mkhitaryan e Pellegrini sulla trequarti e, come al solito, davanti a loro Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Farelli, Boer, Kumbulla, Juan Jesus, Santon, Cristante, Diawara, Darboe, Carles Perez, Borja Mayoral, Providence, Podgoreanu.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Squalificati: –.

Diffidati: -.

Indisponibili: Calafiori, Fazio, Mirante, Pedro, Spinazzola, Zaniolo.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Silva, Ramírez, Askildsen, Regini, La Gumina, Bereszynski, Léris, Damsgaard.

Allenatore: Ranieri.

Squalificati: Keita.

Diffidati: -.

Indisponibili: Ferrari, Gabbiadini.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Guardalinee: Di Vuolo e Di Iorio.

Quarto uomo: Sacchi.

Var: Guida.

Avar: Carbone.

PRE-PARTITA

Ore 13.48 – La formazione della Sampdoria.

Ore 13.38 – L’11 della Roma.

Ore 13.35 – La Roma è all’Olimpico.