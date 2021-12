LIVE – Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali. Confermato l’11 di Bergamo: Zaniolo e Abraham la coppia d’attacco

Pagine Romaniste – La vittoria netta di Bergamo ha dato nuova linfa alla Roma che ora cerca la continuità per chiudere al meglio la prima parte della stagione. Davanti avrà la Sampdoria di D’Aversa reduce da un pareggio amaro contro il Venezia, risultato arrivato solo negli istanti finali grazie ad una magia di Henry. La squadra blucerchiata dovrà fare a meno dell’infortunato Audero, dunque spazio al giovane Falcone. Gabbiadini invece, nonostante qualche acciacco parte dal 1′ accanto a Caputo. Per il resto confermata la stessa formazione schierata contro i Lagunari.

Da questa parte Mourinho conferma in blocco l’11 che ha surclassato l’Atalanta quattro giorni fa. Rui Patricio in porta, in difesa spazio a Mancini, Smalling (sontuoso contro Zapata) e Ibanez. A centrocampo oramai consolidato il trio Cristante, Veretout e Mkhitaryan che garantisce copertura ma anche fantasia. Sulla fasce Karsdorp e Vina (in netto miglioramento). Davanti la coppia delle giovani stelle: Zaniolo–Abraham.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Felix, C. Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

Allenatore: Mourinho

Indisponibili: Lo. Pellegrini, Spinazzola.

Squalificati: -.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone ; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.

A disposizione: Audero, Ravaglia, A. Ferrari, Murru, Chabot, Dragusin, Thorsby, Yepes Laut, Depaoli, Quagliarella, Torregrossa, Ciervo.

Allenatore: D’Aversa.

Indisponibili: Damsgaard, Ihattaren, Verre, Vieira.

Squalificati: -.

Arbitro: Giacomelli

Guardalinee: Di Gioia-Raspollini

Quarto Uomo: Maggioni

Var: Massa

Avar: Lo Cicero

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 17.34 – L’11 della Sampdoria.

Ore 17.24 – La formazione della Roma.

Ore 17.21 – La Roma è allo Stadio.