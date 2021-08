LIVE – Roma-Raja Casablanca, le formazioni ufficiali: Vina e Shomurodov titolari, c’è Mkhitaryan

Pagine Romaniste – La Roma torna a giocare davanti ai tifosi allo Stadio Olimpico dopo un anno e mezzo. Gli uomini di Mourinho affronteranno il Raja Casablanca per l’ultima amichevole del precampionato prima di aprire la stagione con l’esordio in Conference League. Contro la squadra marocchina il mister ripropone il solito modulo 4-2-3-1 con Rui Patricio a difendere la porta giallorossa. In difesa spazio a Karsdorp, Mancini, Smalling e Viña. Torna Veretout dopo lo stop degli ultimi giorni, affiancato da Cristante. Davanti spazio ai tenori con Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy dietro a Shomurodov. Per Pellegrini riposo precauzionale visto l’infortunio subito negli scorsi giorni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov.

A disposizione: Fuzato, Reynolds, Calafiori, Ibañez, Kumbulla, Tripi, Bove, Zalewski, Diawara, Darboe, Carles Perez, Ciervo, Mayoral.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Villar, Pellegrini.

RAJA CASABLANCA (4-2-3-1): El Haddaoui; Chaboud, Ouattara, Haddad, Soukhane; Ngoma, Zrida; Farah, Moutauoali, Souboul; Amila.

A disposizione: Mouhtachim, Chourouki, Al Khalfi, Khtaibi, Zoubir, Tamrani, Benjdida, Taha Al Achbili.

Allenatore: Chabbi.

Indisponibili: Habti.