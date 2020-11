LIVE – Roma-Parma, le formazioni ufficiali. Cristante confermato in difesa, Villar accanto a Veretout. Mayoral in attacco

Pagine Romaniste – La Roma sfida il Parma all’Olimpico. Nell’ottava giornata di Serie A, i giallorossi cercano continuità nella striscia di risultati utili. Paulo Fonseca deve fare a meno di Dzeko e Kumbulla, ancora positivi al Covid-19, e di Smalling, alle prese con un’intossicazione alimentare. Torna Mirante tra i pali, mentre Cristante arretra in difesa insieme a Mancini e Ibanez. A centrocampo il tecnico conferma la presenza di Gonzalo Villar in coppia con Veretout, sulle fasce Karsdorp e Spinazzola. Pedro e Mkhitaryan a sostegno di Borja Mayoral, ancora in cerca della prima rete in campionato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Feratovic, Pellegrini, Milanese, Perez, Podgoreanu, Providence.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Zaniolo, Santon, Fazio, Smalling, Kumbulla, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

PARMA (5-3-2): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Alves, Pezzella; Kucka, Cyprien, Kurtic; Inglese, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Rinaldi, Osorio, Busi, Camara, Nicolussi Caviglia, Brugman, Sohm, Scozzarella, Karamoh, Brunetta, Cornelius.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Mihalia, Hernani, Valenti.

Allenatore: Fabio Liverani.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Baccini-Robilotta.

IV Uomo: Campione.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Tolfo.

PRE PARTITA

Ore 13.36 – L’11 della Roma.