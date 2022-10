LIVE – Roma 1-0 Lecce, Smalling colpisce di testa al 6′

Pagine Romaniste – La prova del riscatto. La Roma torna a calcare il campo dell’Olimpico due volte in una settimana. Questa volta lo fa per agguantare i tre punti in Serie A contro il Lecce di Baroni. Mourinho privo di Celik e Karsdorp, si affida a Zalewski sulla fascia destra. Nessun turno di riposo per Smalling. Recuperato anche Pellegrini che si piazza davanti alla difesa con Cristante. A sinistra la grande sorpresa: c’è Vina. Davanti Zaniolo, Dybala e Belotti.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Vina; Dybala, Zaniolo; Belotti.

A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Abraham, Shomurodov, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Missori, Keramitis, Volpato, Tripi, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Wijnaldum, Karsdorp, Darboe, Celik.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

LECCE (4-3-3): Falcone: Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Listkowski, Gallo, Oudin, Blin, Voelkerling, Rodriguez.

Allenatore: Marco Baroni.

Indisponibili: Bistrovic.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Assistenti: Alassio e Mokthar.

IV uomo: Minelli.

Var: Banti.

Avar: Abbattista.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

Ore 20.00 – La formazione ufficiale del Lecce.

Ore 19.50 – La formazione ufficiale della Roma.

Ore 19.41 – La Roma è allo Stadio.