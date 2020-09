LIVE – Roma-Juventus, le probabili formazioni. Difesa a tre con Kumbulla. Pellegrini arretra, davanti torna Dzeko

Pagine Romaniste (dallo Stadio Olimpico Y.Oggiano) – La Roma si prepara a ripartire dopo la sconfitta a tavolino contro il Verona nella prima giornata. I giallorossi scenderanno in campo alle 20.45 contro la Juventus di Andrea Pirlo, reduce da una vittoria contro la Sampdoria nella scorsa giornata di campionato. In conferenza stampa Paulo Fonseca ha condiviso l’elenco di quelli che con tutta probabilità saranno gli 11 calciatori titolari contro i bianconeri: torna Dzeko in attacco, mentre Karsdorp, out dalla lista dei convocati, sarà sostituito da Santon. Esordio per Kumbulla in maglia giallorossa in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

A disposizione: Pau Lopez, Boer, Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Perez, Antonucci, Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Pastore, Perotti, Zaniolo.

Squalificati: -.

JUVENTUS FC (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, McKennie, Rabiot, Frabotta; Kulusevski, Ronaldo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Demiral, Douglas Costa, Bentancur, Arthur, Morata, Dybala.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Indisponibili: de Ligt, Alex Sandro, Bernardeschi.

Squalificati: -.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti: Tegoni – Longo.

Quarto uomo: Abisso.

VAR: Nasca.

AVAR: Mondin.

LIVE

PRE PARTITA

Ore 19.09 – La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico.