LIVE – Roma-Cagliari 1-0. Veretout porta in vantaggio i giallorossi!

Pagine Romaniste – Nell’ultima gara del 2020, la Roma affronta il Cagliari dell’ex tecnico Eusebio Di Francesco, che incontra i giallorossi in gare ufficiali per la prima volta dall’esonero del marzo 2019. La Roma è avanti di dieci lunghezze rispetto ai sardi, ma deve rifarsi dopo il brutto stop contro l’Atalanta a Bergamo. Fonseca dovrrebbe cambiare qualche pedina per la sfida di questa sera in tutti i reparti. In porta c’è il ballotaggio tra Pau Lopez e Mirante, ma l’ultimo dovrebbe partire dal 1′. In difesa l’allenatore portoghese dovrebbe far rifiatare Ibanez per Kumbulla che affiancherà Mancini e Smalling. A centrocampo Villar dovrebbe spuntarla su Pellegrini, insieme all’imprescindibile Veretout. Sulle fasce Bruno Peres è in vantaggio su Karsdorp, mentre sulla sinistra Calafiori sostuirà Spinazzola. Davanti confermato invece il tirdente formato da Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Villar Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Ibanez, Santon, Smalling, Calafiori, Pellegrini, Diawara, Carles Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Zaniolo, Pastore, Spinazzola.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Godin; Zappa, Nandez, Marin, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

A disposizione: Vicario, Tripaldelli, Pisacane, Pinna, Ceppitelli, Carboni, Oliva, Caligara, Tramoni, Pereiro, Cerri, Ounas, Pavoletti, Sottil.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Klavan,Faragò, Luvumbo, Ciocci.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Assistenti: Prenna, Muto.

IV uomo: Abbattista.

Var: Manganiello.

Avar: Lo Cicero.

Ammoniti: –

Espulsi: –

Marcatori: Veretout (11′)

Note: –

LIVE

PRE PARTITA

Ore 19.53 – La formazione dei nostri avversari:

Ore 19.31 – La formazione ufficiale della Roma:

Ore 19.25 – L’arrivo dei giallorossi allo stadio Olimpico.