LIVE – Roma-Benevento 0-1. Caprari porta in vantaggio i campani

Pagine Romaniste – La Roma torna in campo, dopo la sosta per le Nazionali, per affrontare il Benevento allo Stadio Olimpico, match valido per la quarta giornata di Serie A. Fatta eccezione per Riccardo Calafiori, risultato positivo al Covid-19 (e Diawara, ancora in quarantena), tutti i tamponi a cui i giallorossi si sono sottoposti in mattinata sono risultati negativi, perciò Fonseca avrà a disposizione tutti i calciatori convocati per la sfida contro il club campano. Il portoghese schiera di nuovo il 3-4-2-1: confermato Antonio Mirante tra i pali, davanti a lui la difesa a 3 composta da Mancini, Ibanez e Cristante con Kumbulla in panchina. A centrocampo la coppia Pellegrini-Veretout, con Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce. Pedro e Mkhitaryan a supporto della punta Edin Dzeko.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Pau Lopez, Boer, Jesus, Santon, Fazio. Kumbulla, Villar, Darboe, Zalewski, Mayoral, Perez.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Calafiori, Diawara, Karsdorp, Pastore, Smalling, Zaniolo.

Allenatore: Fonseca.

BENEVENTO(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Iago Falque; Lapadula.

A disposizione: Manfredini, Locatelli, Gori, Maggio, Tuia, Pastina, Basit, Tello, Improta, Insigne, Hetemaj, Di Serio, Sau.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Moncini, Viola, Barba.

Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Ayroldi.

Assistenti: Del Giovane, Galetto.

IV Uomo: Piccinini.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Fiorito.

Marcatori: Caprari (B).

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

PRE PARTITA

Ore 20.14 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.33 – La formazione del Benevento.

Ore 19.28 – L’11 della Roma.

Ore 19.21 – La Roma è allo stadio.