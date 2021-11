LIVE- Primavera, Roma-Bologna 1-1. Pareggia Stivanello

Pagine Romaniste – Dopo le vittorie contro Atalanta e Inter, la Roma Primavera torna in campo per affrontare il Bologna, penultimo in classifica con 7 punti. I giallorossi, già primi in classifica a +4 su Empoli, Fiorentina e Napoli, potrebbero allungare il distacco sulle avversarie. Questi gli undici titolari scelti da Alberto De Rossi: Boer; Ndiaye, Tripi, Keramitsis; Missori, Tahirovic, Di Bartolo, Rocchetti; Volpato; Cherubini, Voelkerling Persson.

IL TABELLINO

AS ROMA: Boer; Ndiaye, Tripi, Keramitsis; Missori, Tahirovic, Di Bartolo, Rocchetti; Volpato; Cherubini, Voelkerling Persson.

A disposizione: Mastrantonio, Berti, Satriano, Oliveras, Dicorato, Zajšek, Louakima, Pagano, Verrengia.

Allenatore: Alberto De Rossi.

BOLOGNA FC: Bagnolini; Cavina, Amey, Stivanello, Urbański, Raimondo, Corazza, Wieser, Pyyhtiä, Paananen, Motolese.

A disposizione: Petre, Franzini, Mihai, Casadei, Arnolfi, Karlsson, Cossalter, Bartha, Mazia, Busato, Pietrelli A., Annan.

Allenatore: Luca Vigiani.

Arbitro: Abdoulaye Diop.

Assistenti: Tiziana Trasciatti – Andrea Cravotta.

Marcatori: Ndiaye (R), Stivanello (B).

Ammoniti:

espulsi: