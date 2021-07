Porto-Roma 1-1, Ferreira risponde a Mancini

Pagine Romaniste – Pareggio tra Porto e Roma. In una partita colma di nervosismo e tensione, i giallorossi passano inizialmente in vantaggio con Mancini. Il difensore giallorosso stacca infatti con i tempi giusti sul corner di Zaniolo (56’). Il finale di gara è però freddo per gli uomini di Mourinho. All’89’ il Porto pareggia i conti con Ferreira. Sabato la sfida contro il Siviglia dell’ex Monchi e – da due giorni – anche di Lamela.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FC PORTO (4-4-2): D.Costa; Mário, Pepe, Mbemba, Manafá; Otávio, B.Costa, Oliveira, Pepê; Martinez, Taremi.

A disposizione: Ramos, Meixedo, Marcano, Cardoso, Leite, Sanusi, Nanú, Baró, Grujić, Vitinha, Valente, Vieira, Fernando, Conceição, Evanilson.

Allenatore: Sergio Conceição.

Indisponibili: Uribe, Díaz, Marchesin, Nakajima.

AS ROMA (4-2-3-1): Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori (68′ Ibanez); Darboe (46′ Villar), Diawara; Zaniolo (68′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan (68′ Perez); Dzeko.

A disposizione: Boer, Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Tripi, Bove, Zalewski, Ciervo, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Veretout.

Marcatori: Mancini (56′), Ferreira (89′).