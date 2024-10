Questa sera, allo Stadio Olimpico, va in scena il match di Nations League tra Italia e Belgio. Calcio d’inizio fissato per le ore 20:45. Luciano Spalletti ha scelto la formazione ufficiale che scenderà in campo contro la Nazionale belga di di Domenico Tedesco. Lorenzo Pellegrini ha iniziato la gara in campo dal 1′, con la maglia numero 10, mentre l’altro romanista Pisilli è stato messo in panchina. La partita del capitano della Roma, però, si è chiusa dopo appena 40′ di gioco quando – per un entrata su Theate – il VAR ha chiamato l’arbitro a rivedere l’iniziale cartellino giallo estratto trasformandolo così in rosso e lasciando gli Azzurri in dieci uomini. Dopo un minuto dall’episodio l’Italia ha inoltre subito il gol del 2-1.

Questo l’undici iniziale degli Azzurri:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda.

Foto: [Claudio Villa] via [Getty Images for FIGC]