LIVE – Mourinho: “La parola tempo nel calcio non esiste, ma in questo caso esiste ed in modo fondamentale” – DIRETTA VIDEO

Pagine Romaniste (da Terrazza Caffarelli D.Moresco) – E’ il giorno tanto atteso, quello della conferenza stampa di presentazione. Location suggestiva e José Mourinho pronto a rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Dopo il suo arrivo, la quarantena a Trigoria, è tutto pronto per l’avvio dell’avventura dello Special One alla Roma. Queste le sue parole:

“Ho avuto subito la sensazione di non aver ancora fatto nulla e mi sono sentito in debito per l’accoglienza emozionante che ho avuto. E’ la prima cosa che devo fare è ringraziarli. Ringrazio anche la proprietà, la famiglia Friedkin. Il modo in cui i tifosi mi hanno ricevuto a Roma è stato fantastico, mi ha colpito veramente. C’è una domanda che arriverà sicuramente, ma lo dico prima: perché sono qui? Perché sono vicino alla statua di Marco Aurelio. Nulla ritorna nel nulla. Ha un significato molto simile a quello che ho sentito quando ho parlato con la Roma e con Dan e Ryan. Quello che loro vogliono per questo club, il modo in cui hanno parlato con me: molto diretto e chiaro. Non dimenticare il passato fantastico di questo club, costruire il futuro. La parola tempo nel calcio non esiste, ma in questo caso esiste ed in modo fondamentale. La proprietà non vuole il successo oggi, ma domani, creando un sistema sostenibile per il futuro. Questa è la ragione principale per cui sono qui. Adesso è tempo di lavorare insieme ai miei. Il concetto dei miei è cambiato subito appena arrivato a Trigoria, ora sono tutti quelli che vogliono lavorare con noi, con la mentalità di lavoro. Questa città non è una delle ragioni per cui sono qui, non sono in vacanza. Il legame della Roma con la città è ovvio, il simbolo, i colori, il nome, sono legami incredibili. Si confonde con il club ed è una responsabilità che sento, ma non sono per turismo. Sono qui per lavorare. Allenamento alle 16 e arrivederci (Ride alzandosi dalla sedia, ndr)”.

In Italia parliamo sempre di calcio. Qui ci sono almeno cinque radio che parlano tutto il giorno di Roma. Questa pressione e l’ambiente è stata decisiva per questa scelta? La eccita questa pressione?

Ho dovuto cambiare telefono tre volte, perché trovano sempre il mio telefono (ride, ndr). E’ fantastico e incredibile. Per chi ha già lavorato in Italia, quando non sei qui ti manca. Se lavori nel calcio e non lo fai, ti manca. C’è un lavoro da fare internamente. Noi dobbiamo concentrarci nel lavoro che abbiamo, voi avete il vostro. Non sono una persona simpatica quando lavoro, magari sarà un piacere lavorare con voi perché difendo il mio club. Quello che succede internamente rimane internamente. All’interno di Trigoria dobbiamo pensare così: c’è un lavoro da fare.

Parlate di cambio di mentalità. Mourinho è qui per cambiare il DNA della Roma? Come lo farà?

Intanto li conoscerò. Non cambiamo delle cose quando non siamo ancora consapevoli di quello che c’è all’interno del gruppo. E’ molto importante conoscerli. Ci sono principi non negoziabili, fondamentali. Oggi è il primo giorno di allenamento e capiranno subito il nostro modo di lavorare. Tutto ciò che non è al 100% non va bene ed è solamente allenamento. Io preferisco andare nella direzione di tutti noi, non solamente nei calciatori. La quarantena mi ha permesso di parlare e capire nelle persone dentro Trigoria ed ho visto una gioia incredibile di lavorare insieme e mettersi nelle condizioni di lavorare. Arrivare e capire subito che c’è gente di voler lavorare insieme è buono.

Pensa che il suo carisma sia importante per attrarre giocatori sul mercato?

Non ho parlato con nessuno. Assolutamente nessuno. Parlo con Tiago, la proprietà, però coi giocatori non ho parlato con nessuno.

Il suo carisma è importante per attirare i calciatori?

Io non ho parlato con nessuno. Potete pensare che non è vero, ma ti dico la verità. Io parlo con Tiago, con la proprietà, con le persone del club, ma di calciatori non parlo con nessuno.

E’ venuto in Italia nel 2008, adesso abbiamo perso terreno rispetto agli altri tornei. Può essere la sfida più importante della sua carriera?

E’ una sfida importante, ma il calcio in generale. Se non è visto dall’estero come campionato principale è una nostra responsabilità. Io lavoro per la Roma e mi interessa questo, ma in modo indiretto anche per il calcio italiano e insieme dobbiamo fare qualcosa in più.

Lei ha avuto a che fare con grandi attaccanti. Ha parlato con Dzeko? Darà la fascia a lui o resta a Pellegrini?

Non ti rispondo, non ti devo dire quello che faccio, con chi parlo e quando. Scusami. Sono antipatico, ma non voglio condividere quello che faccio all’interno. La società, sul capitano, lo dovrà sapere sempre prima di voi.

Il suo percorso è stato sempre “Veni, vidi, vici”. Il suo percorso sarà questo?

È un contratto triennale, spetterà alla società decidere il futuro ma in principio sono tre anni. Non possiamo sfuggire al fatto che non si vince da tanto, e che è arrivata a 16 punti dal quarto posto. Sono domande che devo farmi e trovare delle risposte. Il club e la proprietà conoscono le risposte meglio di me, sanno benissimo che c’è tanto lavoro da fare. Vogliamo arrivare a dei titoli. Vincere immediatamente non dico che non succederà mai, ma normalmente non accade.

Durante l’Europeo ha esaltato Spinazzola e Cristante. Ha qualcosa in mente per loro?

Siamo felici di avere i calciatori in nazionale, che sta facendo molto bene ed ha il 50% di possibilità di tornare a casa come campioni d’Europa. Io non ho mai lavorato con loro e loro sono i miei calciatori. Cristante dimostra che è una nazionale piena di calciatori di talento. Mancini ne può mettere solamente undici e non può far miracoli, ma ha rispetto per lui perché in ogni momento di difficoltà delle partite Cristante è lì per aiutare. Lo aspetto a braccia aperte. Spinazzola è una triste situazione, ma lui è incredibile per la sua voglia di fare. E’ arrivato positivo al centro d’allenamento ed aveva voglia di fare. Non lo avremo per tanto tempo, sarà dura per lui e per noi. Abbiamo Calafiori, che dovrà lavorare tanto ma abbiamo fiducia in lui, perché sarà in prima squadra. Scusami direttore, ma abbiamo bisogno di un terzino sinistro.

Undici anni dopo, con quali sentimenti torni in Italia? Di dare battaglia ed essere l’uomo del contropotere?

Sono solamente l’allenatore della Roma, niente di più. Mi devo concentrare perché ci sarà molto da fare. Io lo sarò per 24 ore, tranne quando devo mangiare e dormire. Io se poi come club possiamo dare di più al calcio italiano, fantastico. Per difendere i miei farò di tutto. Per cercare io dei problemi, ovviamente no. Mi voglio divertire, ci possiamo divertire tutti. Non ho tempo per cercarli io. Per difendere la mia società ed i miei calciatori sono qui.