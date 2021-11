LIVE – Genoa-Roma 0-0. Annullato un gol a Mkhitaryan!

Pagine Romaniste – La Roma torna a giocare in campionato a due settimane di distanza dalla sconfitta col Venezia. I giallorossi, alla estrema ricerca dei tre punti, affrontano il Genoa del nuovo arrivato Shevchenko. Mourinho, a corto di uomini tra infortuni e Covid, sistema i suoi col 4-4-2. Rui Patricio in porta, linea a 4 con Karsdorp, Kumbulla, Mancini e Ibanez, a centrocampo Pellegrini e Veretout con Zaniolo ed El Shaarawy sulle fasce, in attacco coppia Shomurodov-Abraham.

TABELLINO

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Ekuban, Pandev.

Allenatore: Shevchenko.

A disposizione: Semper, Marchetti, Vanheusden, Ghiglione, Galdames, Touré, Hernani, Melegoni, Kallon, Buksa, Behrami, Bianchi.

ROMA (4-4-2): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; El Shaarawy, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Fuzato, Boer, Tripi, Smalling, Diawara, Bove, Darboe, Zaniolo, Carles Perez, Zalewski, Felix, Borja Mayoral.

Arbitro: Irrati

Guardalinee: Tegoni e Di Gioia

Quarto uomo: Manganiello

Var: Pairetto

Avar: Alassio