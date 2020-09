LIVE – Frosinone-Roma. Le formazioni ufficiali: difesa a tre con Cristante. Under e Pellegrini a supporto di Mkhitaryan

Pagine Romaniste – Prosegue il percorso di avvicinamento della Roma alla prima gara ufficiale della stagione 2020/21, il 19 settembre contro l’Hellas Verona. Gli uomini di Paulo Fonseca, dopo aver affrontato e battuto la Sambenedettese a Trigoria per 4-2, fanno visita al Frosinone di Alessandro Nesta, squadra che milita in Serie B. Fischio d’inizio alle ore 18:00 al Benito Stirpe di Frosinone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Tribuzzi, Maiello, Vitale, D’Elia; Ciano, Ardemagni.

A disposizione: –

Allenatore: Alessandro Nesta.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Under, Pellegrini (C); Mkhitaryan.

A disposizione: Boer, Mirante, Juan Jesus, Santon, Trasciani, Seck, Bouah, Perotti, Villar, Antonucci.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Ore 16.55 – La formazione ufficiale della Roma: