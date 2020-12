LIVE – Fonseca: “Smalling per domani non è pronto, ma tornerà a breve. Veretout non lo rischio”

Pagine Romaniste – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Contro il Sassuolo riuscirà a recuperare Smalling e Veretout?

No, non sono pronti per la partita. Smalling sta meglio, vediamo la prossima settimana. Veretout ho deciso di non rischiarlo per la partita di domani.

Non ha nemmeno Mancini. Uno tra Fazio e Kumbulla può rientrare dall’inizio?

Fazio e Kumbulla sono stati fermi tanti giorni e non sono nelle migliori condizioni, vediamo domani se qualcuno di loro giocherà.

Pensa che l’infortunio di Smalling possa tramutarsi in qualcosa di più serio?

No, ha questo problema al ginocchio, oggi ha iniziato ad allenarsi. Tornerà a breve.

Pellegrini e Villar possono essere una coppia?

Non abbiamo molte situazioni. Giocheranno due tra Pellegrini, Villar e Diawara.

Ci dobbiamo aspettare un’altra partita con sei gol o la Roma affronterà il Sassuolo con una certa conoscenza dell’avversario?

È una squadra che offensivamente è molto forte, mi aspetto una gara aperta con entrambe le squadre che vorrano avere il controllo della partita. Loro stanno molto bene.

Si è concentrato più sull’attacco o su come difendere?

Abbiamo lavorato su diverse strategia, sia transizioni difensive che offensive.

Su Calafiori e la politica dei giovani.

Per me Calafiori deve imparare ancora molto, è giovane ed è normale così. Per voi giornalisti ora è il migliore al mondo ma non è così, crediamo in lui per il futuro ma deve crescere.

Giocherà Mirante o Pau Lopez?

Ho scelto il portiere per domani.

Nelle prossime giornate?

Ho pensato solo alla gara di domani, vedremo per le prossime partite.

Domani è uno scontro diretto per la Champions League?

Il Sassuolo merita questo posto in classifica, ci sono 8-9 squadre forti in campionato e questo dimostra l’equilibrio che c’è ora in Serie A, non sono sorpreso.