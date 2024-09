Pagine Romaniste – La Roma è pronta a ricominciare il suo viaggio europeo. Questa sera si accenderanno i riflettori dello Stadio Olimpico, dove andrà in scena il match di Europa League tra Roma e Athletic Club. I giallorossi, sotto la guida di Juric, non effettueranno troppe modifiche di formazione rispetto alla partita contro l’Udinese. In porta non ci sono dubbi e verrà confermato ancora una volta Svilar; davanti a lui però dovrebbe esserci un cambio con l’inserimento di Hermoso al posto del connazionale Angeliño. Il terzino invece dovrebbe scalare sulla fascia al posto di El Shaarawy. Nella linea mediana ci saranno Cristante e Koné, con Celik a destra. In attacco, dietro a Dovbyk, ci sarà Baldanzi, che prenderà il posto di un Pellegrini non al meglio. L’ex Empoli andrà ad affiancare Paulo Dybala.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala (46′ Soulè), Baldanzi (61′ Pisilli); Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdullhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Pisilli, Sangare, El Shaarawy.

Allenatore: Ivan Juric.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Le Fée, Saelemaekers, Pellegrini.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Agirrezabala; Berchiche, Vivian, Paredes, Gorosabel; Prados (60′ Herrera), Ruiz de Galarreta; Williams, Gomez, Djalo (60′ Nico Williams); Gorka.

A disposizione: Padilla, Gastesi, De Marcos, Lekue, Unai Nunez, Boiro, Vesga, Inigo Ruiz, Jauregirzar, Benat, Marton, Serrano, Berenguer, Guruzeta.

Allenatore: Ernesto Valverde.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Unai Simon, Yerai Alvarez, Sancet.

Arbitro: Kabakov.

Assistenti: Margaritov-Valkov.

IV Ufficiale: Gidzhenov.

VAR: Draganov.

AVAR: Markovic.

Marcatori: 32′ Dovbyk (R).

Ammoniti: Koné (R), Gorosabel (A), Berchiche (A), Baldanzi (R).

Espulsi: –

Note: 63.702 spettatori.

LIVE

SECONDO TEMPO

66′ – Dovbyk si trova a tu per tu con Agirrezabala, ma mette fuori. È però tutto fermo per una posizione di fuorigioco dell’attaccante giallorosso.

61′ – Giallo per Baldanzi che viene anche sostituito. Al suo posto Pisilli.

60′ – Doppia sostituzione per l’Athletic Club: fuori Prados e Djalo, dentro Herrera e Nico Williams.

55′ – Duro intervento di Berchiche su Koné: è cartellino giallo.

52′ – Soulè vicino al gol del raddoppio! L’argentino sfrutta un errore di Paredes che scivola, il giallorosso è veloce a rubare la palla e ad andare subito alla conclusione: Agirrezabala compie un ottimo intervento e respinge la sfera.

47′ – Subito pericolosa la Roma con Soulè che lancia Angeliño, ma viene chiuso quando ormai sembrava involato verso la porta avversaria.

46′ – Primo cambio per la Roma. Esce Dybala, dentro Soulè. Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45’+2 – Termina il primo tempo.

45′ – L’Athletic Club prova lo schema su punizione che porta ad una conclusione: fuori. Saranno due i minuti di recupero.

44′ – Punizione al limite dell’area per gli ospiti. È giallo per Koné. Ammonito anche Gorosabel per proteste.

38′ – La Roma, forte del vantaggio, cerca di addormentare la partita girando lentamente il pallone.

32′ – GOL DELLA ROMA! Angeliño, dopo un’azione perfetta di squadra, mette la palla al centro dell’area con un morbido cross. Dovbyk si fa trovare pronto e fa 1-0!

25′ – La Roma alza il proprio baricentro con Mancini che mette un paio di cross in mezzo all’area avversaria, ma la difesa dell’Athletic Club è brava a respingere.

21′ – Dybala prova la conclusione al volo. Il tiro si strozza e finisce fuori.

20′ – Dovbyk si invola verso la porta, ma viene fermato poco prima di intercettare la sfera.

10′ – Williams trova lo spazio in area per calciare in porta: la conclusione termina alta.

1′ – Inizia il match.

PRE PARTITA

Ore 20:28 – Le parole di Angeliño prima della gara con l’Athletic Club:

Ore 20:25 – Lo stadio Olimpico fischia la squadra che si appresta ad entrare in campo per il riscaldamento. Lo riporta Angelo Mangiante in diretta su Sky Sport.

Ore 20:19 – Le parole di Ivan Juric prima del match:

Ore 19:57 – L’undici iniziale dei nostri avversari:

Ore 19:50 – Ecco la formazione ufficiale della Roma:

Ore 19:35 – La Roma è arrivata allo stadio Olimpico.