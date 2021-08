LIVE Conferece League – Inizia il sorteggio

Pagine Romaniste – E’ tutto pronto per il primo momento importante della stagione della Roma. Oggi si saprà quale avversaria dovrà sfidare la squadra giallorossa per l’ultimo turno preliminare di Conference League, quello che determina le squadre che poi entreranno ai gironi. Per Mourinho la squadra da evitare, essendo quella più pericolosa, è il Trabzonspor che se la dovrà vedere col Molde per passare. Le altre partite nell’urna della Roma sono: SK Rapid Wien-Anorthosis Famagusta FC (la perdente), FC Tobol Kostanay-MŠK Žilina, CD Santa Clara-NK Olimpija Ljubljana, Dinamo Batumi-Sivasspor.

SORTEGGIO

14:10 – Verranno sorteggiati gli accoppiamenti dal gruppo 1 al gruppo 3.

14:05 – Si inizia dal sorteggio del percorso campioni.

14:00 – Inizia il collegamento con Nyon.