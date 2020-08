LIVE – Cessione Roma, è il giorno delle firme. Attesa nella sede romana di DLA Piper – FOTO

Pagine Romaniste (da Via dei Due Macelli D.Moresco) – E’ il giorno di Dan e Ryan Friedkin. E’ il giorno della Roma. Tra Londra e la Capitale italiana va in scena la cessione della società giallorossa, gli atti finali che porteranno Pallotta alla vendita. Nella sede romana di DLA Piper in Via dei Due Macelli ci saranno il CEO Guido Fienga e gli avvocati del presidente uscente. La Roma sarà rappresentata dallo Studio Tonucci e saranno presenti anche gli advisor dello Studio Chiomenti scelti da Friedkin. Tutti collegati con lo Studio O’Malley di Londra.

LIVE

Ore 11.15 – Il vicepresidente della Roma Mauro Baldissoni, intanto, ha raggiunto la sede di Viale Tolstoj.

Ore 10.44 – Fa la sua entrata Gianluca Cambareri, membro del Cda della Roma.

Ore 9.45 – Arrivano i primi legali di DLA Piper. E’ Claudio D’Alia il primo a fare il suo ingresso.