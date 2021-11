Campionato Primavera, Inter-Roma 0-1: decide Riccardi su rigore

Pagine Romaniste – La Roma Primavera non si ferma. I giallorossi di Alberto De Rossi superano 0-1 l’Inter di Chivu, ex difensore di entrambe le formazioni. Decide la rete di Alessio Riccardi al 53’ su rigore, conquistato da Tahirovic per un fallo di mano di Fontanarosa. La Roma mantiene la calma nel finale. All’83’ Faticanti viene espulso per doppia ammonizione ed i nerazzurri ci credono: Mastrantonio è però prodigioso su Casadei prima e Satriano poi. La Roma mantiene il primo posto salendo a 20 punti, +4 sulla Fiorentina. Lunedì 22 novembre la Roma ospiterà il Bologna.

IL TABELLINO

FC INTER (3-5-2): Rovida; Zanotti, Sangalli (C), Hoti, Carboni, Casadei, Fabbian, Fontanarosa, Satriano, Abiuso, Moretti.

A disposizione: Botis (GK), Delvecchio, Cortinovis, Peschetola, Jürgens, Iliev, Matjaz, Cecchini Muller, Nunziatini, Silvestro, Gryger, Pelamatti.

Allenatore: Chivu.

AS ROMA (3-4-3): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli (C), Keramitsis; Missori, Faticanti, Tahirovic, Rocchetti; Riccardi (73′ Volpato), Voelkerling Persson, Cherubini.

A disposizione: Berti (GK), Del Bello (GK), Di Bartolo, Dicorato, Zajšek, Louakima, Pagano, Verrengia, Padula, Falasca.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Sig. Eugenio Scarpa di Collegno.

Assistente 1: Sig. Pietro Pascali di Bologna.

Assistente 2: Sig. Mattia Regattieri di Finale Emilia.

Marcatori: Riccardi (R, 53′).

Ammoniti:

Espulsi: Faticanti (83′).

Note: