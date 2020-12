Bologna-Roma 1-5, apoteosi giallorossa: l’autorete di Poli, Dzeko, Pellegrini, Veretout e Miki portano a -3 dall’Inter

Pagine Romaniste – Reazione è stata. Dopo la sconfitta col Napoli ed il pareggio con il Sassuolo, la Roma era chiamata ad una prova di carattere. E così è stato. Contro il Bologna, i giallorossi di Campos (Fonseca era squalificato) dilagano vincendo per 1-5. Pronti, via e la Roma trova immediatamente il vantaggio. Cross dalla sinistra di Spinazzola, Poli devia in rete. I capitolini innescano il timer per ogni cinque minuti e trovano così il raddoppio di Dzeko (10’) prima ed il tris di Pellegrini (15’) poi. La rete arriva anche al 20’ con Spinazzola. L’esterno è però in fuorigioco e la rete viene annullata.

Per il poker ci sono comunque diverse occasioni, soprattutto per Dzeko. Il capitano giallorosso, tuttavia, non riesce a coglierle. “Gol mancato, gol subìto”, recita un vecchio detto. E la Roma. La conclusione di Barrow viene sporcata da Cristante: il Bologna accorcia le distanze. Distanze che però vengono subito ripristinate dalle marcature di Veretout (35’) e Mkhitaryan (44’).

Nella ripresa i padroni di casa trovano due reti. La prima è del neo entrato Dominguez, la seconda per un altro autogol di Cristante. Entrambe non vengono convalidate dal Var. Ne approfitta così la Roma. Pellegrini scavalca con un pallonetto l’esordiente Rovaglia. Come copione di gara impone, anche la rete del numero sette giallorosso è annullata. Nei minuti finali Mayoral va per due volte vicino al gol, senza trovare la soluzione vincente. Infine, per un fallo su Villar, Dominguez viene inizialmente espulso. Il consulto del Var, però, tramutano il cartellino rosso in quello giallo. La Roma espugna il Dall’Ara, trovando il quinto posto a -3 dall’Inter seconda. Giovedì ci sarà il Torino.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Mbaye (46′ Paz), Tomiyasu, Danilo, De Silvestri; Svanberg (46′ Dominguez), Poli (46′ Medel); Barrow, Soriano (69′ Baldursson), Vignato; Palacio.

A disposizione:Da Costa, Breza, Nehuen Paz, Dominguez, Medel, Baldursson, Rabbi, Kingsley, Calabresi, Pagliuca, Vergani, Khailoti.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Indisponibili: Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Skorupski, Denswil, Schouten.

Diffidati: Danilo.

Squalificati: –

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla (66′ Smalling); Karsdorp (91′ Calafiori), Villar (91′ Diawara), Veretout (80′ Perez), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (80′ Mayoral).

A disposizione:Farelli, Boer, Mirante, Juan Jesus, Fazio, Borja Mayoral, Carles Perez, Bruno Peres, Diawara, Calafiori.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Pastore, Zaniolo, Mancini, Santon.

Diffidati: –

Squalificati: Pedro.

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Paganessi-Imperiale.

IV Uomo: Di Martino.

VAR: Chiffi.

AVAR: Tolfo.

Marcatori: 5′ Poli (A); 10′ Dzeko; 15′ Pellegrini; 24′ Cristante (A); 34′ Veretout; 44′ Mkhitaryan

Ammoniti: 43′ Veretout, 49′ Ibanez, 52′ Soriano, 62′ Vignato, 64′ Mihajlovic, 77′ Baldursson, 89′ Dominguez

Espulsi:

Note:

PRE-PARTITA

Ore 14.35 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 14.02 – La formazione del Bologna.

Ore 13.57 – La Roma è allo Stadio.

Ore 13.38 – L’11 della Roma.

Ore 13.18 – La Roma si avvia al Dall’Ara.