L’Italia costa cara alla Roma

Il Tempo (S.Pieretti) – Un banale contrasto a centrocampo, poi un rumore sinistro. La sensazione non è piacevole, perché è troppo simile ad un film già visto in passato, quello contro la Juventus. Un anno maledetto, questo 2020, per il talento romanista Nicolò Zaniolo, che si era rotto il crociato già il 12 gennaio scorso. Ieri notte ad Amsterdam il nastro si è drammaticamente riavvolto. “Ha una distorsione importante, ma aspettiamo per fare una diagnosi più approfondita“. Le parole del Professor Ferretti, medico della nazionale italiana, non lasciano buoni presagi.