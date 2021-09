L’ira di Mou e della Roma. Ecco il dossier sugli arbitri

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma prepara un dossier arbitri. La protesta non si placa e la società giallorossa appoggerà la posizione di Mourinho. Nelle ultime due partite ci sono stati molti episodi che hanno fatto discutere e penalizzato la squadra. Nel turno infrasettimanale il rosso a Pellegrini. L’assenza nel derby è stata pesantissima. Nel derby oltre al rigore non dato a Zaniolo, Mourinho ha protestato vivacemente per la mancata espulsione di Leiva per doppio giallo: l’intervento era molto simile a quello di Pellegrini. Tiago Pinto ha mostrato la costernazione della Roma a Rapuano e a Guida a fine partita.

Anche l’ammonizione dopo 17 minuti a Veretout a Verona aveva fatto molto discutere. Sull’episodio del rigore la Roma sostiene che Guida avrebbe potuto fischiare il rigore per poi rivedere il VAR. In ogni caso la società giallorossa ritiene che il contrasto tra Hysaj e Zaniolo è da rigore. Dalle sequenze filmate che la società ha messo agli atti si evidenzia che non è fuorigioco inoltre. Guida ha poi spiegato che secondo lui il secondo giallo di Leiva non c’era perchè il braccio non era aperto, quando invece si vede che colpisce Mkhitaryan.