Lipsia, Kluivert: “Alla Roma ho imparato tanto. Il periodo in quarantena non mi ha fatto bene”

Justin Kluivert, attaccante del Lipsia ed ex calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni del quotidiano olandese Algemeen Dagblad parlando anche del suo passato in giallorosso. Queste le sue parole:

“Nella mia prima stagione ho giocato parecchio. Nella seconda ho fatto meno, ma ho segnato sette volte, anche se nella mia ultima stagione in Eredivisie ne feci dieci. Rimanendo all’Ajax avrei giocato di più. Ma in Italia ho imparato tanto. Il periodo di quarantena non mi ha fatto bene però ora sono in un club dove posso mostrare le mie qualità. Sono di nuovo in forma, posso fare bene”.