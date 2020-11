Lipsia, Kluivert: “A Roma andava bene, poi improvvisamente ho giocato pochissimo”

L’ex attaccante della Roma, attualmente al Lipsia, Justin Kluivert ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano olandese De Telegraaf. Il classe ’99, tra i vari argomenti trattati, è tornato anche sull’ultima parte della sua esperienza nella Capitale, parlando del mancato coinvolgimento da parte del tecnico Fonseca. Di seguito, alcune delle sue dichiarazioni: “Nel periodo precedente al coronavirus è andata molto bene, ho giocato davvero tante partite a parte qualche infortunio. Poi improvvisamente ho giocato pochissimo. Ancora non so bene perché sia ​​successo“.

Su Fonseca…

Accade, sono scelte dell’allenatore. Nessun rancore. Se non giochi partita dopo partita, mentre ti alleni molto duramente e bene, allora fa schifo. Vuoi giocare, sei giovane e senti il bisogno di metterti in mostra. Una situazione del genere ti irrita e ti porta a scegliere il meglio per il tuo futuro. E poi ovviamente è arrivato il Lipsia, un club molto interessante per me