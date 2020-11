L’ippodromo di Tor di Valle rischia di andare all’asta

Il Tempo (F.Magliaro) – 18 dicembre. E’ la data limite per chiudere l’accordo definitivo fra Eurnova e la CPI dell’immobiliarista ceco Radovan Vitek. In quel giorno, salvo rinvii dell’ultimo minuto, potrebbe andare in scena la vendita all’asta di Tor di Valle e l’ippodromo. Il tutto è stato pignorato. Ennesimo “piccolo” intralcio che impedisce la firma di qualunque atto. Il debito iniziale era di 1 milione e 160mila eur contratto dai predecessori di Eurnova con la Cassa di Risparmio di Rieti. Con l’acquisto dei terreni Eurnova si è accollata anche questo debito. Con la firma del nuovo preliminare stanno per entrare nelle casse di Eurnova i fondi necessari a pagare i creditori. Sia il milione e seicentomila con Penelope che la quota mancante pari a 26 milioni circa alla Sais di Papalia.