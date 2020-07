L’Inter è avvisata, ora Zaniolo vuole riprendersi la Roma

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – E’ vero che Zaniolo è riconoscente all’Inter, ma il gioiello giallorosso potrebbe sorprendere e prendersi una soddisfazione personale sul club che l’ha lasciato andare via. “Avevo finito il mio percorso in Primavera con l’Inter e volevo giocare con i grandi, non mi aspettavo la chiamata di una grande squadra come la Roma. Ero incredulo” ha raccontato durante il lockdown. Zaniolo ha incontrato i nerazzurri in tre occasioni, ma non è mai riuscito a segnare, tutti pareggi. Domani partirà ancora dalla panchina, probabilmente per entrare in corsa, con un graduale aumento di minutaggio e intensità. L’obiettivo è essere al massimo ad agosto, per l’Europa League.