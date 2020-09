L’evoluzione di Cristante: da trequartista a difensore

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – A soli 5 giorni dall’inizio del campionato Fonseca si ritrova soltanto con due difensori centrali a disposizione, facendo conto che Jesus e Fazio non sono più considerati. Il portoghese ha deciso di fare di necessità virtù utilizzando al centro Bryan Cristante. Una mossa fatta anche lo scorso anno negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma. Adesso sarebbe una soluzione di emergenza legata ad altri fattori: mancato arrivo di Smalling e conferma della difesa a tre. Nell’ultimo test a Cagliari il tecnico è partito a tre, ma poi vedendo le difficoltà della squadra è tornato a quattro. In quel caso Cristante tornerebbe a fare il centrocampista giocandosi il posto con Diawara. Nel caso di una difesa a tre giostrerebbe da centrale atipico alzando il baricentro del suo gioco di una decina di metri in fase di costruzione. In fase di possesso va spesso ad allinearsi all’altro mediano, permettendo a Veretout di sganciarsi. In fase di non possesso, invece, si abbassa e allunga la linea difensiva.