L’Everest di Fonseca. Parte subito in salita la stagione per il tecnico della Roma

Tuttosport (S.Carina) – L’esercito romanista è pronto a varcare i cancelli di Trigoria. Sono 35 i convocati di Fonseca per il raduno che inizia ufficialmente oggi. 3 assenti: Mirante, causa COVID, Schick, che si trova ancora in vacanza, e Pastore che sta recuperando dall’operazione all’anca. Un numero altissimo di giocatori che è la fotografia dell’ingrato compito del portoghese che tra l’altro potrà godere dei big soltanto per un paio di giorni. Infatti ci saranno gli impegni per le nazionali tra Under 21 e maggiori: Fonseca perderà almeno 11-12 elementi. In queste settimane si è sentito in discussione e ha avuto la sensazione che la sua permanenza fosse più per motivi extracampo che per convinzione. Una situazione, che per certi versi, ricorda quella del terzo anno di Garcia. A gennaio arrivò un esonero che Pallotta aveva già pensato in estate. Il suo unico interlocutore è Fienga che lo ha più volte rassicurato sulla fiducia della nuova proprietà.