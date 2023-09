Nella prima giornata delle qualificazioni per l‘Europeo Under 21 del 2025 l’Italia del CT Carmine Nunziata affronterà a Jumala la Lettonia. Gli azzurrini scenderanno in campo alle 16:00 con un 442, dove Edoardo Bove occuperà la posizione di esterno destro di centrocampo. La partita sarà visibile su Rai2.