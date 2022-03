Letsch: “È doloroso uscire così. Non ho nulla da rimproverare alla squadra. Avremmo meritato di più”

Thomas Letsch, allenatore del Vitesse, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Vitesse. Queste le sue parole:

Ha qualcosa da rimproverare?

No, assolutamente no. Nessuno era convinto di poter passare il turno, noi sì, è doloroso uscire così, ma non ho nulla da rimproverare alla squadra.

Qual è stata la miglior partita?

Difficile dirlo, ma Wittek è stato molto autocritico: sono orgoglioso di tutto il percorso. Avremmo meritato di più ma il calcio è così, abbiamo concesso poco alla Roma oggi.

Sarà difficile preparare la prossima partita?

È il mio lavoro, non sarà facile ma vogliamo rigiocare in Europa l’anno prossimo.